TS: “Skriniar, Inter piuttosto infastidita. E il giocatore ha rischiato addirittura…”

Oltre al momento delicato da risolvere, ieri è arrivata un’ulteriore mazzata in casa Inter. Milan Skriniar è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate di campionato: di conseguenza Antonio Conte non potrà averlo a disposizione per i prossimi impegni. Tuttosport spiega la reazione del club al comportamento dello slovacco: “Circostanza oggettiva che lascia poco margine di manovra all’Inter. Infatti il club nerazzurro ha deciso di non fare ricorso contro questo provvedimento. Anzi, scatterà una multa molto pesante nei confronti di Skriniar, in applicazione del regolamento interno della società che sanziona questi comportamenti. Davvero una brutta notizia per l’Inter che perde il giocatore per le gare con Parma, Brescia e Bologna.

Ma non era proprio il caso di andare a complicare una situazione già non particolarmente rosea in questo primo scampolo di ripresa. Prima l’eliminazione in Coppa Italia, poi il pareggio col Sassuolo che complica la corsa scudetto. La dirigenza, infatti, è piuttosto infastidita per questa leggerezza di Skriniar. Un giocatore che ormai è una colonna dell’Inter non avrebbe dovuto lasciarsi andare in modo così scomposto dopo l’espulsione. Tenendo conto che le giornate di squalifica avrebbero potuto essere addirittura quattro se il giudice sportivo avesse applicato la sanzione di due turni per l’espressione ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. Ma sarebbe stata una pena davvero robusta: ecco perché ha optato per tre turni più l’ammenda”.