Skriniar-Inter, divorzio senza tensioni: “Quando speaker leggerà il suo nome col Milan…”

Milan Skriniar come Ivan Perisic. L’addio del difensore è deciso, ma l’Inter si augura che da qui a fine stagione tutto fili liscio proprio come accaduto l’anno scorso col croato. Anche lui era in scadenza e ha dato tutto fino all’ultima presenza, per poi passare a zero al Tottenham. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sul difensore, promesso sposo del PSG: