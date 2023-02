Skriniar, via la fascia. Ma nessuna punizione alla Icardi: “L’Inter gli fa una richiesta”

"Ciò che cambierà, probabilmente, è la fascia da capitano. Sarà difficile rivedergliela sul braccio, anche se non si tratta di una punizione "alla Mauro Icardi": il capitano della squadra è Samir Handanovic e lo slovacco lo è stato soltanto in caso di tripla assenza combinata del portiere, di Danilo D'Ambrosio e di Marcelo Brozovic. Se si verificherà ancora questa coincidenza come è probabile già nel derby di domenica, il club deciderà chi investire come capitano. In ogni caso, in campo il giocatore è chiamato a confermare la serietà e la disponibilità di sempre: sono i messaggi lanciati ieri da Inzaghi e dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta".