Skriniar: “Quest’anno siamo più forti. Hakimi è bravissimo. Lazio? Sarà durissima”

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Benevento: “Vincere era l’obiettivo, volevamo farla noi fino alla fine: siamo contenti per i 5 gol. Peccato per quelli subiti, ma la vittoria è meritata. Sono arrivati giocatori nuovi che ci danno una grande mano, siamo più forti dell’anno scorso. La Lazio? Ci aspetta una partita durissima, davanti sono fortissimi. Dobbiamo stare concentrati per tutti i 90 minuti, dobbiamo lottare tutti come oggi. Hakimi? Abbiamo fatto una buona gara e 5 bellissimi gol, lui è molto veloce e bravo: attacca e difende, è bravissimo e ci darà una grande mano”.