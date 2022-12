Inzaghi: “Voglio restare a Milano e portare altri trofei all’Inter. Lo scudetto perso…”

"Come prima stagione abbiamo fatto molto bene: abbiamo centrato la qualificazione in Champions agli ottavi dopo dieci anni che i tifosi aspettavano, ce lo siamo giocato al meglio col Liverpool. E' stata una grande stagione che poteva diventare straordinaria con lo scudetto. L'obiettivo che abbiamo noi, i calciatori e la società ci prefiggiamo è vincere: è bello giocare, ma è importantissimo vincere".

Se credo alla rimonta scudetto? Assolutamente sì. Il campionato è una novità per tutti, con questa pausa lunghissima. E' una novità per tutti. Il Napoli ha fatto finora qualcosa di straordinario, che ha amplificato gli errori delle altre squadre, a partire dall'Inter. Chiaramente l'anno scorso la classifica era più ravvicinata, eravamo tutte nel giro di tre punti".

Corsa con Sanchez

"Qua ho fatto un bello scatto (ride, ndr). Poi mi sono reso conto che i ragazzi andavano dalla parte opposta, non sapevo ancora se era il triplice fischio, ma se avessi saputo che era finita probabilmente avrei continuato a correre. Il rapporto coi giocatori? In tutti gli anni in cui ho allenato so che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e quella è la cosa più importante. Si sa che ho un grande rapporto col mio staff e i miei giocatori ma sempre nel rispetto dei ruoli".