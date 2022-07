Inter, Skriniar pronto a rientrare in gruppo. Gosens? Staff medico sereno

Nessun problema per i giocatori che non hanno partecipato alla sfida col Lens. Anche Gagliardini rientrerà a breve in gruppo

Andrea Della Sala

Due giorni di riposo e poi mister Inzaghi dovrebbe avere tutta la rosa a completo. Per Skriniar l'Inter ha preferito non correre rischi, le condizioni di Gagliardini e Gosens non preoccupano.

SKRINIAR

"L'infortunio alla coscia subito in nazionale fa parte del passato e la fase di riatletizzazione ormai a buon punto: martedì o mercoledì lo slovacco si unirà ai compagni. Era stata valutata la possibilità di portarlo a Lens, ma Inzaghi ha preferito non rischiare: prima dell'esordio del 13 agosto a Lecce ha altre due amichevoli (sabato a Cesena contro il Lione e sabato 6 agosto a Pescara contro il Villarreal) e dunque, considerando Milan un elemento fondamentale, ha deciso di non accelerare", riporta il Corriere dello Sport.

GOSENS

"Gagliardini ha un leggero fastidio sotto il piede sinistro. Il centrocampista ha svolto praticamente tutta la preparazione con i compagni e ha pure segnato nell'amichevole con il Monaco. Dopo ha sentito un dolore alla pianta del piede, ma gli accertamenti hanno escluso problemi. E Gosens? Il sovraccarico alla coscia sinistra avvertito contro il Monaco non preoccupa e non va associato al calvario della passata stagione quando indossava la maglia dell'Atalanta. Dopo gli esami svolti, staff tecnico e medico considerano il problema del tedesco un affaticamento dovuto ai carichi di lavoro, niente di più", sottolinea il quotidiano.