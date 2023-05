GdS – Skriniar è tornato a Milano, probabile sia a San Siro domani

Milan Skriniar è tornato a Milano da Bordeaux dove si è operato e ha svolto la fase di rieducazione prevista per il recupero dall'operazione alla schiena. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il giocatore nerazzurro (almeno fino a giugno è così) probabilmente sarà a San Siro domani e assisterà alla semifinale di Champions contro il Milan. In settimana invece lavorerà alla Pinetina dove proseguirà il recupero dall'intervento al quale è stato sottoposto con i primi assaggi di campo.

In queste ore si è parlato tanto del difensore per le parole di Marotta: «Sull'argomento Skriniar posso solo dire che voglio tornarci a bocce ferme. E quindi a campionato finito. Certamente si poteva risolvere in modo migliore ma è meglio che finisca la stagione. Ma ci voglio tornare a tutela della società. Utilizzabile in caso di recupero fisico? Questo riguarda l'allenatore. E' lui che decide chi gioca e chi no».