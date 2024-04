Qualificato per le semifinali di Champions League e a pochi punti da un altro titolo in Ligue 1, il Paris Saint-Germain inizia già a programmare la prossima stagione. Luis Enrique negli ultimi mesi ha dato spazio a diversi giocatori che vuole tenere in rosa anche per il 2024/25. È il caso di Lucas Beraldo, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Lucas Hernández e Kang-In Lee.

D'altra parte, alcuni hanno trovato poco spazio e non hanno convinto il tecnico come Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos e Milan Skriniar. Il finale di stagione, a parte le semifinali di Champions, così come la finale della Coppa di Francia contro l'OL, dovrebbe consentire loro di giocare e mettersi in mostra per guadagnarsi una riconferma. Questo, però, potrebbe non bastare a Milan Skriniar, secondo quanto riportano in Francia, con il PSG che avrebbe già preso una decisione forte sul futuro dell'ex Inter.