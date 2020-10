“Grazie mille a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento. Nei prossimi giorni faccio altri test. Ci vediamo presto e spacchiamo tutto. Forza Inter”. Così Milan Skriniar, centrale nerazzurro, attraverso una storia pubblicata su Instagram. Il difensore slovacco, risultato positivo al Covid-19, ha voluto informare tutti delle sue condizioni e promettere un pronto ritorno in forma e in campo.

Questa la storia: