Skriniar, niente Psg: c’è lo zampino del Bayern. Pavard-Inter? Il giocatore valuta…

Se Milan Skriniar è rimasto a Milano nell'ultima sessione di mercato, lo si deve al mancato rilancio del Psg e non solo. In assenza di una alternativa valida, l'Inter ha preferito tenere il difensore fino al termine della stagione. In verità il club nerazzurro aveva individuato il profilo perfetto che rispondeva al nome di Benjamin Pavard . Il Bayern Monaco ha bloccato tutto e per una semplice ragione. "La permanenza di Skriniar all’Inter fino al termine della stagione è un effetto del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La possibilità di Simone Inzaghi di continuare a schierare il difensore centrale nei prossimi quattro mesi è legata all’incrocio europeo tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain", sottolinea Tuttosport .

"Sarebbe stato il pensiero della sfida con i francesi a spingere il club bavarese a non dare il benestare per il passaggio all’Inter di Benjamin Pavard a gennaio. Il via libera a questo trasferimento avrebbe infatti avvicinato la cessione di Skriniar al Psg perché l’Inter. Questo curioso intreccio internazionale deve comunque tenere conto del mancato rialzo del club parigino, che non ha raggiunto la richiesta dell’Inter, pari a 20 milioni. La vicenda potrebbe completarsi a giugno: Pavard, in scadenza col Bayern nel 2024, sta valutando la possibilità di indossare la maglia nerazzurra".