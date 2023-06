Sky – Frattesi, incontro finito tra Juve e Sassuolo. “Inter non ha chiuso, bianconeri in corsa”

Il centrocampista del Sassuolo è uno dei giocatori più contesi in questo mercato. La Juve sta provando a entrare in corsa

Frattesi è il giocatore più conteso in questa fase di mercato. L'Inter sembrava essere in pole position per il centrocampista del Sassuolo, ma il club neroverde ha incontrato oggi la Juventus che ha chiesto informazioni sul giocatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport "È Terminato l'incontro tra Manna e Carnevali. La Juventus voleva sapere se l'Inter avesse chiuso la trattativa per Frattesi: al momento non ci sono accordi già definiti col club nerazzurro. I bianconeri, quindi, ora cercheranno di capire come provare a entrare in gioco in questa partita per il centrocampista".