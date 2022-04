Sky – Inter, in attacco via questi 2. Dybala e Lukaku? Questa la verità

Sky Sport fa il punto sull'attacco dell'Inter in entrata e in uscita: Dybala e Lukaku restano due obiettivi

Sarà un'estate di grandi manovre in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda il reparto d'attacco. Gli obiettivi di Marotta e Ausilio sono chiari da tempo, ma andrà capita la fattibilità delle operazioni e chi potrà salutare. Questo il punto da Sky Sport sul mercato nerazzurro nel reparto offensivo: "Da quello che risulta adesso Sanchez e Caicedo andranno via, gli altri tendenzialmente dovrebbero restare. L'Inter non ha il bisogno dello scorso anno di cedere per fare casa: bisognerà capire se arriveranno offerte per Lautaro Martinez.