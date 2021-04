Sky – Inter-Verona, Conte pensa a una sorpresa: 3 possibili cambi dal 1′

Le possibili scelte di Conte in vista della sfida di campionato tra l'Inter e il Verona, in programma domenica alle 15 a San Siro

Tornare al successo e avvicinarsi ancor di più al grande obiettivo. Dopo i pareggi esterni contro Napoli e Spezia , l' Inter di Antonio Conte prosegue la preparazione alla gara interna contro l' Hellas Verona di Juric , in programma domenica alle 15 a San Siro. Quest'oggi i nerazzurri si sono allenati nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile , con Antonio Conte che studia la formazione da mandare in campo per ritrovare la vittoria dopo 180 minuti.

Ancora out Vidal e Kolarov, che anche oggi si sono allenati a parte. La grande novità contro gli scaligeri potrebbe essere il ritorno dal 1' di Alexis Sanchez. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'attaccante cileno - subentrato nel ruolo di trequartista nella sfida del 'Picco' contro lo Spezia - insidia Lautaro Martinez per un posto da titolare al fianco di Romelu Lukaku. Decisivo l'allenamento di domani, alla vigilia del match. Sanchez potrebbe non essere l'unica novità. Possibile avvicendamento sulla sinistra con Young che potrebbe rilevare Perisic dall'inizio, mentre Conte potrebbe far rifiatare anche Christian Eriksen in vista del rush finale dopo le due presenze da titolare contro Napoli e Spezia.