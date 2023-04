Sky – Lukaku, Inter farà ricorso per la squalifica contro la Juve in Coppa Italia

L'Inter non ci sta e contrattacca. Il club nerazzurro, riporta Sky Sport, ha deciso di presentare ricorso per la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia e vuole riavere il suo centravanti per la gara di ritorno. Il numero 90 è stato espulso all'andata dopo la sua esultanza in risposta ad alcuni beceri cori razzisti, giudicata però erroneamente provocatoria: l'Inter proverà dunque la via del ricorso per capire se la decisione potrà essere annullata.