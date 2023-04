Borja Valero: “Il primo Lukaku all’Inter segnava ogni partita, quest’anno invece…”

"Lukaku aveva bisogno di fare una gran partita per riprendersi del tutto e tornare quel Lukaku di tre anni fa, i tifosi vorrebbero vederlo. Vero che ha segnato rigori importanti in questa stagione ma il tifoso vorrebbe vedere Lukaku con quella fame che aveva nella sua prima esperienza in nerazzurro. Faceva gol ogni partita praticamente e quel Lukaku quest'anno non si sta vedendo"