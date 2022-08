Sky – Inter, infortunio Lukaku: ecco quando potrebbe rientrare Big Rom

Distrazione dei flessori della coscia sinistra per l'attaccante belga. Ecco quando potrebbe rientrare

Romelu Lukaku si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. L'attaccante belga salterà sicuramente il derby e non solo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali, prevista nel weekend del 24 e 25 settembre. Il ritorno in campo dell'attaccante belga potrebbe avvenire nel weekend del 2 ottobre contro la Roma.