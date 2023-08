Sky – Pavard, Inter ha avuto rassicurazioni. Domani può muoversi qualcosa

Il difensore vuole l'Inter e non si sta più allenando coi bavaresi, sta cercando di forzare la mano per vestirsi di nerazzurro

La trattativa per Pavard va avanti. Il francese è il difensore scelto dall'Inter per completare il reparto difensivo di Inzaghi e si aspetta il via libera del Bayern. Coi bavaresi è già stato trovato l'accordo per il trasferimento.