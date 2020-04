Sky – Uefa: 70 milioni di euro ai club. Campionati? Se non terminati, si terrà conto di…

È terminata la riunione della Uefa che ha parlato del tema della ripresa dei campionati, ma anche delle questioni economiche. In attesa di un comunicato ufficiale, Sky Sport ha anticipato quelle che potrebbero essere le decisioni:

“Verranno versati ai club 70 milioni di euro, quelli che spettano alle società per i calciatori prestati alle Nazionali. Un minimo di altri 200 milioni verranno versati dopo l’Europeo. I campionati nazionali dovranno terminare entro agosto per permettere di giocare le coppe europee. Si dovrà fare di tutto per terminare i campionati nazionali senza cambiare i format. Se non si dovessero riuscire a terminare i campionati? Verrano esclusivamente considerati i meriti sportivi acquisiti sul campo nella stagione attuale. Leghe e federazioni stileranno le classifiche nel caso in cui non si dovesse riuscire a portare a termine il campionato, poi ci dovrà essere l’ok della Uefa”.