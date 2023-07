SM – Attacco, ecco cosa aspetta l’Inter prima di affondare il colpo

L'aggiornamento sul tema più che mai attuale in casa nerazzurra dopo gli spiacevoli sviluppi sul fronte Lukaku

Il mercato dell'Inter sta vivendo una fase interlocutoria. Non solo sul fronte portieri, con Inzaghi partito per il Giappone senza titolare né vice, ma anche su altri punti della rosa. Principalmente per l'attacco, che attende un rinforzo di spessore dopo i problemi emersi sul fronte Lukaku. Ma prima di affondare il colpo, dirigenza e allenatore dovranno fare alcune valutazioni.