CdS – Inter, Balogun in pole: sul tavolo il ‘pacchetto’ Lukaku. Ma Inzaghi preferisce Morata

"Appuntamento a Tokyo. È nella capitale del Giappone, infatti, che con ogni probabilità l’Inter deciderà su chi puntare con decisione per il nuovo attaccante che andrà ad occupare il posto abbandonato da Lukaku. Dopo l’amichevole di domani con l’Al-Nassr, la truppa di Inzaghi si traferirà da Osaka a Tokyo, appunto. E lì, per il week-end, verrà raggiunta da Ausilio, rimasto in questi giorni a Milano. Ed è sempre lì che andrà in scena la riunione decisiva con Inzaghi, ed evidentemente pure con Marotta, collegato dall’Italia, visto che l’ad non si muoverà". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle discussioni in casa Inter per la punta da prendere.