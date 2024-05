SM – Bento vuole l’Inter fortemente: due le strade per arrivare al brasiliano

In casa nerazzurra si lavorerà anche per dare a Inzaghi un portiere di prospettiva al fianco di Sommer

Yann Sommer dà garanzie importanti per il presente, ma l'Inter ha l'obbligo di pensare anche al futuro della porta. Come noto, Bento è il piano A per i dirigenti nerazzurri. Secondo Sport Mediaset, il brasiliano dell'Athletico Paranaense verrebbe a piedi a San Siro e spera proprio nell'affondo decisivo da parte del club per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi dalla prossima stagione.