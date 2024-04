Come raccontato da Fcinter1908.it, Alessandro Bastoni spera di convincere Inzaghi a portarlo a Udine, ma le chance non sono così elevate. Il difensore nerazzurro anche oggi si è allenato a parte e spera di recuperare in extremis dal lieve affaticamento per essere a disposizione del tecnico in vista della trasferta alla Dacia Arena. Ma cosa succederebbe se non dovesse farcela?