"Dalle critiche del passato all'incoronazione del presente, Simone Inzaghi non è più quello di un tempo. Viaggia verso la seconda stella e sogna in grande anche in Europa. Vuole iscriversi al club esclusivo dei top allenatori, i numeri sono dalla sua parte: all'ottava stagione ha collezionato 8 titoli. Nello stesso lasso di tempo Klopp ne aveva conquistati zero e Ancelotti appena due. Fuori concorso solamente Guardiola, che ne aveva alzati già 19".