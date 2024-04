SM – Inter, Inzaghi in un club ristrettissimo: sono solo in quattro a…

Simone Inzaghi ha già lasciato il segno nella storia dell’Inter. In attesa del grande traguardo, i numeri testimoniano la bontà del suo lavoro in questi tre anni in nerazzurro. Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus di oggi: “Da lunedi sono 4 nella storia dell'Inter gli allenatori con 100 o più vittorie: Inzaghi si e unito a Herrera, Trapattoni e Mancini. I ricordi migliori sono legati alle coppe portate, ma anche ai derby col Milan, considerando la striscia aperta di 5 vittorie consecutive”.