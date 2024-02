SM – Inter, visite Taremi slittate? Il motivo riguarda il Porto

L'Inter è già nel futuro. Con la testa nel presente, perché c'è da consolidare il cammino e raggiungere gli obiettivi stagionali, ma con uno sguardo attento anche alla prospettiva della prossima stagione. In questa ottica bisogna inquadrare la definizione degli affare Zielinski e Taremi, con il primo che ha già effettuato le visite mediche e il secondo in procinto di legarsi al club nerazzurro.

Anche Sport Mediaset precisa quanto accaduto nelle ultime ore. L'attaccante del Porto che era atteso in mattinata a Milano. Questo il focus: "Per l'iraniano è pronto un biennale più opzione per il terzo anno da tre milioni. Visite non ancora programmate perché a Porto non hanno preso benissimo la decisione del calciatore.