Cessione Inter, smentisce la Rothschild. CdS: “Ma pure Moratti e Thohir avevano…”

Il Corriere dello Sport che aveva lanciato quella voce, ci torna su e sottolinea che la smentita è arrivata anche dalla banca, la Rothschild & Co, che si diceva fosse coinvolta in questa cessione. “ Rothschild & Co smentisce categoricamente di avere un qualsiasi incarico da parte degli azionisti dell’Inter. Rothschild & Co non è coinvolta in nessun dossier riguardante il club”, è quanto l’Istituto ha scritto in una mail inviata al quotidiano sportivo. Il giornale sottolinea: “S i tratta di prese di posizione del tutto normali in determinate circostanze. Che, soprattutto, non modificano necessariamente lo scenario che si è venuto creare. Del resto, certe operazioni sono talmente delicate e si poggiano su equilibri così precari che qualsiasi fuga in avanti comporta il rischio di compromettere tutto. Insomma, ciò che ha raccolto il Corriere dello Sport-Stadio resta“.

L’Inter ha smentito le notizie che parlano di una cessione del club. “Ha confermato però sul rifinanziamento dei due bond stipulati dall’Inter per 375 milioni di euro. Il piano è di unirli in uno unico, a interessi ridotti e con scadenza spostata più avanti nel tempo rispetto a quella attuale, ovvero dicembre 2022“. L’operazione dovrebbe chiudersi o in estate o nell’autunno del 2021. Il quotidiano torna sul teaser del quale ha parlato anche Il Sole 24 Ore, quel documento informale che svela agli investitori quali possono essere i ricavi di chi investe sull’Inter. Neanche sulla possibilità che in società entrino nuovi soci c’è stata una smentita da parte della società interista. Ma c’è un esempio dal passato che, secondo il quotidiano, può dire cosa potrebbe accadere in futuro al club. E sull’eventuale cessione si legge ancora: “Inter, oggi, ha negato con forza questa eventualità. Ma non si può dimenticare cosa è accaduto prima a Moratti e poi a Thohir: entrambi, infatti, cercavano nuovi soci e poi hanno finito per cedere la maggioranza”, conclude Guadagno nel suo articolo sul CdS.