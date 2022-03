Sole24Ore conferma: “Inter scansa un mancato incasso dal Chelsea per Lukaku: ecco come”

Con questa operazione l'Inter si è coperta dal rischio di non riuscire ad incassare il suo credito rateizzato dal Chelsea

In molti si stanno chiedendo, vista la situazione del Chelsea e le sanzioni attribuite ai Blues, se l'Inter abbia incassato o meno i soldi per la cessione in estate di Romelu Lukaku. La risposta è sì, come anticipato qualche giorno fa da FcInter1908 e confermato oggi dal Sole 24 Ore: "L'Inter si salva da un possibile effetto Chelsea sui conti. L'Ad dell'Inter Alessandro Antonello, nel settembre scorso, ha avuto una buona idea: l'operazione da 115 milioni, con la quale Romelu Lukaku è stato trasferito al club londinese, ha visto il coinvolgimento di una banca londinese con la quale è stata effettuata una cessione pro soluto.