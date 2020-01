Solksjaer: “Young all’Inter? Giusto per lui, ottenere un contratto di due stagioni a 35 anni…”

Ashley Young sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Accordo raggiunto ieri tra il club nerazzurro e il Manchester United per 1,5 milioni di euro e giocatore atteso a breve a Milano per sostenere le visite mediche. A confermare l’affare il tecnico dei Red Devils Solskjaer che ha già scelto Maguire come nuovo capitano.

Il manager dello United ha commentato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Liverpool, la partenza di Young: “A essere corretto, credo che sia giusto per Ashley. Ha 35 anni e se riesce a ottenere un contratto di due anni da qualche parte penso sia positivo per lui accettarlo. Eravamo pronti a offrirlo a lui, è stato un grande professionista, capitano, ha vinto trofei, coppe di lega, ma abbiamo giocatori in arrivo, questo avveniva quando la sua testa e mentalità erano attive, per cui non vedo perché non debba fare (questa scelta) ora”.

Sul nuovo capitano: “Maguire sta indossando la fascia di capitano e continuerà a farlo. È un leader. Non sono sorpreso, ma impressionato dalla sua capacità di leadership. Quindi continuerà a essere il capitano. Tutto di lui mi ha detto fin da subito che era un leader. È parte di un gruppo che ha guidato la parte più giovane della squadra; ne ha fatto parte Ashley, David, Marcus, Harry… e lui continuerà a indossare la fascia”.