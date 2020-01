Young primo acuto dell’Inter. Contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo: le cifre

Nonostante lo scambio tra Politano e Spinazzola sia ancora vivo, l’Inter ha messo a segno un altro colpo sulle corsie laterali. Accordo con lo United per il capitano Young che questa mattina arriverà a Milano.

“Al monitor degli arrivi il volo di Ashley Young è annunciato di buon’ora. L’esterno del Manchester United sbarca oggi a Milano (poi subito le visite mediche all’Humanitas e Coni) ed è il primo acuto di una campagna di rafforzamento che si preannuncia corposa per i nerazzurri. Mentre la giornata ha offerto un bel po’ di alti e bassi sul fronte dello scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola (l’intesa finale appare vicinissima, negli uffici di viale della Liberazione c’è stato un incessante viavai.

L’incontro con gli emissari dell’eclettico difensore di fascia nel pomeriggio ha portato via almeno un paio d’ore, nonostante l’intesa con lo United fosse stata imbastita da giorni: un indennizzo da 1,5 milioni di euro al club dei Glazer. Invece al giocatore va un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo (legato al rendimento) da 3,5 milioni per la stagione successiva. In ogni caso per lui è un’occasione importante a 34 anni. Contando sul convinto gradimento di Antonio Conte”, si legge su La Gazzetta dello Sport.