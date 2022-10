Inter, sollievo Inzaghi: stasera Lautaro ci sarà. C’è un digiuno da interrompere

Buone notizie per Simone Inzaghi: gli esami a cui si è sottoposto Lautaro Martinez dopo il match contro la Roma non hanno evidenziato lesioni muscolari, e l'attaccante argentino nella giornata di ieri si è regolarmente allenato con il resto dei compagni. Tutto lascia pensare che questa sera, contro il Barcellona, ci sarà lui a far coppia dal primo minuto con il connazionale Correa, come scrive il Corriere dello Sport : "Speranza Lautaro, certezza Correa, il tutto in attesa di Lukaku, ovviamente. Dopo gli accertamenti effettuati in mattinata che hanno escluso lesioni, il "Toro" ha svolto regolarmente la rifinitura con i compagni, evitando però la partitella finale.