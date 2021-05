Solskjaer: “Lukaku e Young? Top player, ma volevo una squadra differente”

Il tecnico dello United, intervistato da Sky Sports, ha parlato della scelta di cedere alcuni giocatori importanti come l'attaccante e l'esterno dell'Inter

Intervistato da Sky Sports, il manager del Manchester United ha parlato anche della scelta di cedere giocatori come Ashley Young o Romelu Lukaku finiti poi all'Inter. Queste le sue parole su queste cessioni importanti, oltre a quelle di Dalot, Jones, Smalling, Herrera e Lingard:

"Ogni allenatore ha il proprio focus e le proprie priorità. Questi sono grandissimi giocatori, professionisti eccezionali. Guardo a loro e gli auguro il meglio. Ma ho preso una decisione, insieme al club, volevo una squadra differente. Non sono quello che paragona una squadra a un'altra. L'obiettivo sono i risultati. Questo è l'unico modo in cui possiamo convincere i tifosi che stiamo facendo la cosa giusta. Secondo me ora la squadra è più una squadra di cui io mi sento responsabile".