Inter, assalto a Sommer: Marotta vuole chiudere in 48 ore. Al Bayern 4 milioni

"Con i 55 milioni in arrivo dalla cessione del camerunese, Marotta e Ausilio dovranno sistemare alcune lacune strutturali presenti oggi nella rosa di Simone Inzaghi. Ma se per altri ruoli non c’è necessità di intervento immediato, l’urgenza più impellente è quella di trovare un nuovo numero uno, per permettere alla squadra di affrontare la tournée in Giappone (da domenica fino al primo agosto) con un portiere titolare. Per questo, tra oggi e domani, l’Inter punta a chiudere la trattativa con il Bayern per Yann Sommer, 34enne portiere della nazionale svizzera, con cui c’è già un’intesa di massima sul nuovo contratto. Manca, invece, l’accordo col club tedesco: le due società hanno ottimi rapporti e il Bayern non ha intenzione di ostacolare l’uscita di Sommer. Che aveva una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, scaduta da qualche giorno", spiega La Gazzetta dello Sport.