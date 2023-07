Sky – Inter al lavoro per l’attaccante, i tre nomi e i costi a confronto

Il canale satellitare ha messo a confronto i costi per stagione, tra ingaggio e cartellino, dei giocatori che l'Inter sta prendendo in considerazione per l''attacco

A Skysport si è parlato degli attaccanti che l'Inter sta prendendo in considerazione per rinforzare la rosa di Inzaghi dopo aver rinunciato a Lukaku per ragioni ben note. Tre sono i giocatori presi in considerazione dall'Inter, Morata, Balogun e Neto. I tre sono stati messi a confronto dal punto di vista delle cifre che sono state divise per stagione e a confronto è stato messo anche il costo del cartellino.