Inter, ecco Sommer: oggi a Milano, domani le visite. “Primo colloquio proficuo con Inzaghi”

"Tra chi ha iniziato a interagire con Sommer c’è anche Gianluca Spinelli, nuovo coordinatore di tutti i preparatori dei portieri nerazzurri: era stato bloccato già in primavera ed è un’autorità in materia. Alla fine di un tira e molla infinito Sommer arriva a Milano prima che il Bayern abbia trovato il suo successore e per la stessa cifra della clausola rescissoria, 6 milioni di euro, ma tramite accordo con il club tedesco, antico alleato dei nerazzurri. Non si rompono così i rapporti solidi con i bavaresi e il pagamento della somma pattuita sarà dilazionato in due rate, non in un’unica soluzione", aggiunge il quotidiano.