In Svizzera – Inter, ecco cosa si aspetta il portiere Sommer a Milano. Sostituire Onana…

Ormai non ci sono più dubbi, Yann Sommer sarà il portiere dell'Inter. Il club nerazzurro pagherà al Bayern Monaco 6 milioni di euro. Il portiere sarà in Italia domenica sera e lunedì sosterrà le visite mediche. Somme può farcela a Milano? È la domanda che si pone il quotidiano svizzero Blick. "Una situazione paragonabile a quella invernale quando si è trasferito al Bayern. Onana ha portato i nerazzurri alla finale di Champions League, per tutta la stagione è stato uno dei pezzi più importanti del puzzle della squadra di Simone Inzaghi ed è diventato un eroe per i tifosi dell'Inter", si legge sul quotidiano.