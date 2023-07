Sommer, rilancio Inter col Bayern. Pronti 4,5 mln per il portiere: fumata bianca in arrivo?

Continua la trattativa tra l'Inter e il club tedesco per il portiere che dovrà raccogliere l'eredità di Onana in nerazzurro

Ceduto Onana, l'Inter ha individuato in Sommer l'erede del camerunense. Il club nerazzurro tratta da settimane con il Bayern per il portiere svizzero. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi importanti nell'affare.

"Nelle prossime ore andrà in scena un nuovo contatto tra l’Inter e il Bayern Monaco per Sommer. Il portiere svizzero è il primo obiettivo per la porta nerazzurra, ma le distanze economiche tra i due club resistono: l’Inter è ferma a 4 milioni, potrebbe migliorare l’offerta di 500 mila euro, mentre i tedeschi vogliono i 6 milioni della clausola. Sommer ha già detto sì ai nerazzurri e spera di poter arrivare alla fumata bianca nelle prossime ore", spiega Repubblica.