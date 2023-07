Una volta ufficiale la cessione di Onana allo United, l'Inter affonderà per i due portieri scelti per la prossima stagione

Onana firmerà presto per lo United, l'Inter incasserà più di 50 milioni e una volta ufficiale la cessione si butterà sui due portieri scelti per difendere la porta di Inzaghi. Marotta e Ausilio hanno pianificato le trattative per Trubin e Sommer con Shakhtar e Bayern, basta solo mettere nero su bianco.