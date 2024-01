Inter, sorpasso Juve per Tiago Djalò. “L’Intenzione era completare un tris di colpi a zero”

"L’Inter ha bloccato per giugno, a zero, il difensore portoghese del Lilla, Djaló, contratto in scadenza proprio tra cinque mesi e status di svincolato entrato in vigore con l’inizio del nuovo anno, ma Giuntoli, che seguiva il giocatore già al Napoli, sta provando a battere i nerazzurri in volata costruendo con il Lilla e con il giocatore un accordo volante per portarlo subito a Torino. Immediatamente. Pagando anche il cartellino (intorno ai 2 milioni): manna dal cielo per i francesi rispetto allo zero a bilancio. L’intrigo è nel pieno e la palla, mai come in questa situazione, è tra i piedi e le mani di Tiago: la Juve lavora, snella e rapida, e l’Inter guarda e aspetta sviluppi", spiega il Corriere dello Sport.