Inter, come sostituire Barella? Con il Torino è già un test in chiave Liverpool

Il centrocampista nerazzurro salterà per squalifica sia la gara contro il Torino che l'andata degli ottavi di Champions League

Fabio Alampi

L'Inter, dopo il successo contro la Salernitana (il sesto consecutivo in campionato), si prepara per la sfida contro il Torino di mercoledì sera che chiuderà il 2021 nerazzurro. Per l'occasione non ci sarà Nicolò Barella, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Proprio questa situazione sarà l'occasione per capire come sostituire al meglio il numero 23 in vista degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, considerato che l'ex Cagliari salterà quanto meno l'andata dopo il rosso rimediato contro il Real Madrid. Così scrive Tuttosport:

"La sfida con il Liverpool è lontana all'orizzonte, ma mercoledì a San Siro, nella gara che chiuderà per l'Inter un anno d'oro (101 punti come la Juve di Massimiliano Allegri nel 2018 e 103 gol segnati), Simone Inzaghi potrà capire, contro un avversario che ha nell'intensità la sua qualità migliore, quanto può essere impattante l'assenza dello squalificato Nicolò Barella e (soprattutto) quale può essere la soluzione migliore per sostituirlo".

Inzaghi studia la mossa migliore

"Col Torino dovrebbe toccare ad Arturo Vidal che, per curriculum, sembra il più indicato anche per giocare in Champions (lì Barella rischia seriamente due giornate di stop dopo il rosso a Madrid), ma il ballottaggio è apertissimo con Gagliardini ma pure con Sensi e Vecino, visto che Inzaghi è fermamente convinto della necessità di coinvolgere tutti nel progetto, compreso l'uruguaiano che però, visto lo scarso impiego, potrebbe chiedere la cessione. In questo caso potrebbe aprirsi lo spiraglio per l'arrivo di Nandez (ipotesi non contemplata al momento dall'Inter, visto che a centrocampo le soluzioni abbondano), senza dimenticare come Sensi, dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico, potrebbe essere il vero acquisto per gennaio".