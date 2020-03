Spadafora: “La Serie A? Speriamo possa riprendere il 3 maggio. A questo si aggiungerà…”

Intervenuto ai microfoni del Tg1, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato così dei provvedimenti del Governo sullo sport in merito all’emergenza Coronavirus: “Abbiamo sospeso tutti gli adempimenti fiscali fino al 30 maggio per tutte le società sportive e gli affitti di proprietà dello stato dove si svolge attività sportiva. La Serie A? Può riprendere il 3 maggio, è quello che speriamo: poi valuteremo se a porte aperte o chiuse. A questo si aggiungeranno la Champions League e l’Europa League che si incroceranno col nuovo calendario. Nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione un divieto di attività all’aperto: l’appello era di restare a casa. Se non viene seguito, potremo apporre un divieto assoluto”.