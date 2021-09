Skriniar, dalla panchina a muro: l’Inter vuole blindarlo, presto il rinnovo

Il difensore slovacco, Milan Skriniar, si sta confermando un pilastro dell'Inter: la dirigenza nerazzurra pensa al rinnovo

Alessandro De Felice

Un baluardo insuperabile per chiunque provasse a transitare dalle sue parti. Una prestazione sontuosa, non sporcata dalla sconfitta arrivata nel finale con il gol di Vinicius. Milan Skriniar si sta confermando un pilastro dell'Inter. Il difensore slovacco ha fornito una prestazione incredibile contro il Real Madrid: un muro dietro e una soluzione in più in avanti per i compagni, con l'ex Samp che ha accompagnato l'azione offensiva.

Ieri con Conte, oggi con Inzaghi. Skriniar è un elemento chiave della difesa dell'Inter. Lo slovacco ha svolto alla grande tutti i compiti del 'braccetto' della difesa a tre. Il classe 1995 non si limita a difendere ma contribuisce anche in fase d'attacco. Dopo qualche difficoltà d'adattamento nel passaggio dalla difesa a 4 a 3 con l'arrivo di Conte, pian piano è riuscito a prendere le misure.

Tuttosport racconta l'evoluzione di Skriniar: "Aveva cominciato a sinistra, con Godin sistemato a destra. In campo, quelle difficoltà erano piuttosto evidenti. E non sono scomparse nemmeno quando è tornato a destra, con l’inserimento definitivo di Bastoni sul lato mancino. Il risultato è stato che lo slovacco ha finito l’anno in panchina, con Godin che giocava al suo posto. E chissà forse proprio quella fase ha fatto scattare qualcosa nella sua testa. Partito l’uruguayano a fine stagione, Skriniar si è ripreso la sua titolarità e non l’ha più mollata. Per Conte, insieme a De Vrij e Bastoni, è diventato una certezza assoluta: insostituibile e determinante per avere per il secondo anno consecutivo la miglior retroguardia del torneo". Con Inzaghi non è cambiato nulla, come dimostra il primo gol della stagione nerazzurra, siglato proprio da Skriniar contro il Genoa sul calcio d'angolo battuto da Calhanoglu.

Nell'estato 2020, il futuro di Skriniar sembrava lontano da Milano. Il Tottenham si era fatto sotto per il difensore slovacco con una trattativa con la dirigenza nerazzurra. Un affare mai giunto alla fumata bianca, per la gioia dei tifosi dell'Inter. "Ma Skriniar è rimasto e ha fatto la sua fortuna e quella della squadra, poiché lo scorso anno era tra i più scatenati a festeggiare lo scudetto". Il quotidiano rivela che il rinnovo dell'ex Zilina sarà una delle prossime priorità della società di viale della Liberazione: "Il suo contratto, in scadenza nel 2023, sarà tra quelli che verranno presto riesaminati dal club nerazzurro per procedere con un eventuale rinnovo. Ora guadagna oltre 3 milioni di euro: inevitabile che l’asticella dell’ingaggio stagionale dovrà essere alzata dall’Inter".