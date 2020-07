Spal-Inter, telecronaca di Pardo e Guidolin: ecco come vederla in tv e streaming

La sfida tra Spal ed Inter chiuderà il programma della 33esima giornata di Serie A. Per la squadra di Conte quello di stasera è un appuntamento da non fallire visto che avrà la grande chance per riportarsi a -6 dalla Juventus capolista.

Spal-Inter è una partita in esclusiva Dazn, che la trasmetterà in streaming con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin attraverso la app e il suo sito internet. La partita sarà visibile anche sul canale 209 del decoder di Sky, riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare che hanno sottoscritto l’offerta Sky-Dazn.

(Gazzetta)