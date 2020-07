SPAL-Inter, le ultimissime: chance per Eriksen e Ranocchia. Skriniar torna titolare

Vincere, per portarsi al secondo posto a -6 dalla Juventus e, per certi versi incredibilmente, tenere ancora aperto il discorso scudetto. L’Inter si presenta a Ferrara per affrontare la SPAL di Gigi Di Biagio, quasi condannata alla Serie B.

Con Lukaku rimasto a Milano per tornare in campo domenica sera contro la Roma, Antonio Conte punta nuovamente sulla coppia Lautaro-Sanchez. Eriksen alle loro spalle, con una grande occasione per mettere a tacere dubbi e incognite sul futuro. Chance, in difesa, anche per Ranocchia e Skriniar. Ecco la probabile formazione nerazzurra dell’incontro:

(Fonte: Sky Sport)