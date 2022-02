Spalletti, che elogio all’Inter: “Sono loro i Campioni d’Italia, sono loro i più forti”

Grandi complimenti da parte del tecnico del Napoli ai nerazzurri

Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio con l'Inter, elogiando la squadra di Inzaghi (oggi guidata da Farris): "Contro una squadra come l'Inter con una tattica come la loro dobbiamo vedere fin dove si può portare il discorso. Per lunghi tratti ci siamo riusciti e per il resto no. Mi interessa vedere che si va a crescere, che si cerca di trovare soluzioni nuove. Dobbiamo essere ambiziosi. Se a voi fa gioco anche la parola scudetto. Osimhen ha fatto una buona partita, ha forza e strappo. Non c'è bisogno di passare solo attraverso una strada. Se ne possono usare tante di vie per sfruttarlo. Se va troppo da solo non siamo sempre in grado di supportarlo. E poi ci costringono ad abbassarci. Fa parte della sua forza e qualità. Un futuro campione sicuro. Difficoltà nei passaggi? Noi siamo più leggeri di loro però questa leggerezza va mantenuta anche nel far girare palla. E se vogliamo riconquistarla e su un piano fisico. Per il resto abbiamo sbagliato poco, il minimo. Loro sanno come fare, usare tutte le qualità perché le hanno un po' tutte. La riempiono bene la partita. Sono l'Inter. Sono i campioni d'Italia. Sono loro i più forti, dimostrato sul campo non soltanto a parole. Anche quest'anno".