Inter, con lo Spezia torna la LuLa. De Vrij fa riposare Acerbi, il grosso dubbio è in mezzo

"Si riparte dalla Lu-La, e dalla voglia di dimostrare che questa Inter è in salute e può ancora stupire. Contro lo Spezia, Simone Inzaghi si affiderà alla coppia d’oro dell’era Conte, con Romelu Lukaku accanto all’insostituibile Lautaro. L’argentino aveva riposato prima del match di andata di Champions, ma stavolta è in vantaggio nel ballottaggio con Dzeko. Inzaghi recupera anche Dimarco, assente nelle ultime due uscite a causa di un affaticamento muscolare. Non ce la fa invece Skriniar, ancora alle prese con la lomboglutalgia: per lo slovacco si spera nel recupero per il ritorno degli ottavi di Champions di martedì a Oporto, dove tornerà tra i convocati anche Joaquin Correa", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Il Tucu già ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo e fisicamente è recuperato, ma Inzaghi ha preferito lasciarlo ad Appiano Gentile per un’ulteriore sessione di allenamento, alla ricerca della migliore condizione, come era già successo in passato a Lukaku e Brozovic, ad esempio. In difesa De Vrij dovrebbe dare un turno di riposo ad Acerbi, mentre il grande enigma resta in mezzo al campo: Brozovic tornerà al centro della scena insieme a Barella, mentre Inzaghi deciderà soltanto oggi la mezzala sinistra: Calhanoglu è leggermente in vantaggio su Mkhitaryan, che viene da 16 gare consecutive da titolare in campionato", aggiunge Gazzetta.