LIVEBLOG – Spezia-Inter, i tifosi: “Vittoria meritata. Tre punti che pesano tanto”

Le reazioni social dei tifosi su Spezia-Inter

Dopo Juve e Verona, l'Inter centra il tris in casa dello Spezia. Simone Inzaghi non ha rinunciato ai titolarissimi e la sua scelta è stata premiata dalla squadra. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per i nerazzurri grazie al gran gol Brozovic. Nella ripresa lo Spzia parte forte, ma è ancora l'Inter a trovare il gol con Lautaro su assist di Perisic. A pochi minuti dal termine Maggiore riapre la gara, ma nel recupero Sanchez fissa il risultato sul definitivo 3-1. FcInter1908.it vi riporta le reazioni social dei tifosi.