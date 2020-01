Politano aspetta in albergo. Spinazzola, è arrivata una comunicazione della Roma: niente di buono

L’affare Politano-Spinazzola rischia seriamente di saltare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Matteo Politano sta aspettando nella sua camera d’albergo a Roma ulteriori aggiornamenti: ieri era sbarcato sorridente a Fiumicino posando nelle foto con la sciarpa giallorossa. Questa mattina avrebbe anche dovuto raggiungere la squadra a Parma per rientrare nella lista dei convocati, ma il dietrofront nerazzurro sul terzino ex Juve ha fatto saltare tutto il programma. La Roma ha inoltre comunicato a Spinazzola di tenersi pronto alla possibilità di rientrare a Roma in giornata.