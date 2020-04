Spinazzola: “Inter? Sarò scarso, ma zoppo no!”. Poi la bordata: “Roma grande club, altri…”

Nel corso di una diretta Instagram organizzata dalla Roma, Leonardo Spinazzola, esterno giallorosso e nell’ultima sessione di mercato a un passo dall’Inter (scambio con Politano saltato dopo le visite mediche dell’ex Juventus), non ha risparmiato frecciate al club nerazzurro, dichiarando:

FRECCIATE ALL’INTER – “Secondo alcuni sono scarso ma dire a un giocatore che, come me, sta giocando che è infortunato o zoppo non va bene. Solo quello. Da quella settimana sono cambiato mentalmente, prima mi sono buttato tanto giù e non è da me. Dopo quella settimana ho ritrovato me stesso. Sono onorato di far parte di questa società. Sapevo la Roma fosse una grandissima società ma in questo mese ancora di più si è rivelata una grande società. Non tutti si sono comportati così“.

IDOLI – “A sinistra Roberto Carlos, a destra Maicon o Dani Alves, sono indeciso. Non ho nominato Kolarov? Ha una qualità imbarazzante, una visione di gioco che pochi hanno. Con chi msarebbe piaciuto giocare? Ronaldo il Fenomeno, il migliore di tutti i tempi”.

