Sponsor? Sarà a fine stagione: “Ecco l’area geografica che l’Inter sta puntando”

E' il Medio Oriente l'area geografica che l'Inter sta vagliando per il nuovo main sponsor. Il club nerazzurro ha infatti bisogno di un nuovo brand di maglia e sta sondando diverse piste in quelle zone. Spiega Tuttosport: "A questo punto è probabile che accada al termine della stagione, nonostante l’impossibilità ormai conclamata di ottenere i pagamenti pattuiti dalla società di criptovalute.

Lo stop immmediato è stato valutato durante la pausa per il Mondiale, ma si è deciso di andare avanti per non lasciare la maglia senza main sponsor. Proseguono gli incontri con le aziende interessate.