Sponsor, Inter vaglia il mercato americano. “E in merito c’è una certezza”

Le ultime sulla questione sponsor: la crisi ha spostato l'attenzione dell'Inter sul mercato USA

Oltre alla questione economico-finanziaria e quella legata al futuro dell'area tecnica, l'arrivo di Steven Zhang in Italia dovrebbe portare a nuovi sviluppi anche in merito al nuovo sponsor di maglia. Pirelli, com'è noto, lascerà a giugno di quest'anno , e l'Inter dovrà sostituirlo con un brand di alto calibro. Scrive il Corriere dello Sport: "Fino a qualche mese fa sembrava che il più fosse fatto e che mancasse soltanto l’annuncio per la partnership con un’azienda cinese, che avrebbe garantito fino ad una trentina di milioni di euro. Invece, con la crisi che ha investito la stessa Suning, i discorsi si sono arenati. Ovviamente era Zhang jr. che si stava occupando della faccenda.

Ma, dopo lo stop, la ricerca si è allargata al mercato americano. Il rischio, a questo punto, è di doversi accontentare di un ricavo più basso. La certezza però è che l’Inter, l’anno prossimo, non potrà presentarsi con lo scudetto sulla maglia, ma senza lo sponsor. Infine, non è da escludere un incontro tra Zhang jr. e Sala sullo stadio. Il sindaco, secondo alcuni anche per fini politici, continua a chiedere garanzie alla proprietà nerazzurra. Un confronto diretto, dunque, potrebbe risolvere la questione. Anche perché il via libera al nuovo impianto diventerebbe decisivo nella ricerca di un nuovo socio.